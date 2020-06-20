الحدث الفلكي الأهم بـ2020.. معلومات عن الكسوف الحلقي للشمس غدا

2020/06/20 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، يوم الثلاثاء، أن كسوفا جزئيا للشمس سيحدث يوم الأحد القادم المصادف 21 حزيران/يونيو 2020.أن الهيئة المركزية للتقويم أعلنت عن وقوع كسوف جزئي للشمس يوم الأحد المصادف 21 حزيران/يونيو 2020.وأوضحت المؤسسسة أن هذا الكسوف هو من النوع الحلقي، ولكنه سيشاهد من إيران بشكل جزئي.ويمكن مشاهدة هذا […]

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