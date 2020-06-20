2020/06/20 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة تعرضها لحرب معلنة من جهات معروفة تستهدف جهود كوادرها في مواجهة جائحة كورونا، فيما توعدت تلك الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها تتصدى لحرب مصيرية ضد جائحة عصفت بالعالم أجمع، وانهارت امامها منظومات صحية عالمية متقدمة وأنظمة اقتصادية رصينة، إلا أن الوزارة تواجه حربا من جهات معروفة تحاول تضليل الرأي العام وتخويف الشعب والإساءة للعراق بدلا من دعم جهود الوزارة بالتصدي لهذا الوباء، مشيرة الى أن الوزارة تسير بخطى مدروسة عبر لجانها العلمية والخبراء والمستشارين وعملها المستمر مع الجهات العالمية لإنقاذ حياة أبناء الشعب.

وأضاف البيان أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أية جهة تحاول تظليل الرأي العام والمواطن، لافتا الى أن الجيش الابيض لن يتأثر بهذه الأصوات التي كانت تحارب القوات المسلحة بكافة صنوفها في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: هناك جهات تستهدف جهود كوادرنا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: هناك جهات تستهدف جهود كوادرنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).