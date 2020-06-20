قتلى وجرحى لعناصر من «الفيلق الخامس» بانفجار عبوةٍ ناسفة استهدفت حافلتهم بريف “درعا”

2020/06/20 | 17:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل وجُرح العديد من عناصر «الفيلق الخامس» المدعوم من #روسيا، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لهم بريف #درعا الشرقي.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «9 عناصر على الأقل قد قُتلوا، وأصيب…

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