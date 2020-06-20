بأحدث تصريح .. النجم الكروي احمد راضي يتحدث عن حالته الصحية من داخل المستشفى

2020/06/20 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد النجم الدولي الكروي العراقي السابق وعضو مجلس النواب الاسبق احمد راضي يوم السبت ان حالته الصحية بدأت تتحسن نسبيا بعد اخضاعه للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تصريح قصير ادلى به وهو يرقد في مستشفى النعمان في العاصمة بغداد وهو يحصل على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالته الصحية اثر اصابته بالفيروس.

وقال راضي في التصريح المقتضب عبر تسجيل فيديوي "كنت اعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت ان انام".

واردف بالقول "اشعر في بعض الاحيان بصعوبة بالتنفس وهذا امر طبيعي"، مشيرا الى تحسن حالته الصحية بشكل نسبي.

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