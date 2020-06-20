2020/06/20 | 17:21 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشفت خلية الأزمة النيابية، السبت، عن دراسة قرار بفرض الحظر الشامل لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بعد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأزمة النيابية تدرس قرار بفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الوفيات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأزمة النيابية تدرس قرار بفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).