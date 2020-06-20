الكويت تُسجل 6 وفيات و467 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/20 | 17:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل 6 وفيات، و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـــ24 الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 319، والإصابات إلى 39145.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، قوله: إن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 30726 حالة بعد تعافي 536 حالة جديدة.

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