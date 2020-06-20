صحة الكرخ تحذر من التطاول على منتسبيها

2020/06/20 | 17:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، من التطاول على منتسبي دائرته، أو أي من مؤسساتها.وقال الحجامي، في بيان إن "ابناءنا يتساقطون مثل ورق الشجر في الخريف الواحد تلو الاخر ويأتي من كانوا بالأمس يعدون من سقط المتاع يتطاولون، عليهم و كأنهم عبيد في مضايف أهلهم النتنة". وأضاف محذراً، "وليعلم كل من يفكر بالتطاول على منتسب من منتسبي دائرتنا أو أي مؤسسة من مؤسساتها مهما كان اسمه و عنوانه فأنه سيجد مني رداً لم يسمع بمثله طول عمره".ونعت صحة الكرخ في البيان نفسه، المعاون الاداري الخافر لمدينة الامامين الكاظمين، الطبية (حميد فخري درعان)، وهو معاون إداري خافر لأكثر من 15 عاماً.وفي سياق آخر أعلن الحجامي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيادة في فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنها ستكون متوفرة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.وأضاف الحجامي، أن "الطبيب هو من يقرر أخذ المسحة، ويحدد الشخص الذي يحتاج إلى الفحص، ممن لديه أعراض أو يكون ملامسا، فإن لم يكن كذلك لا تأخذ له المسحة، لأن المختبرات والأجهزة ومواد الفحص محدودة"،وتابع: "وجود فحص بديل معمول به في جميع دول العالم لنجاحه الكبير، وهو الفحص السريع، ويستخدم في المكاتب، وسيكون متوفراً بأعداد كافية في المستشفيات والمراكز الصحية"، مؤكداً أنه "في حال كانت نتيجة فحص الاختبار فيه سالبة، فيعني ذلك أن المريض غير مصاب، أما إذا كانت موجبة فيتم عمل مسحة في المختبر، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا".وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 27352 حالة بينها 12205 شفاء، و925 وفاة، كما يرقد 14222 مصاباً في المستشفيات بينهم 200 يخضعون للعناية المركزة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية.

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