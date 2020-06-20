2020/06/20 | 17:21 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
أعلن مدير استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار العميد رائد احمد فارس، السبت، اعتقال خلية ارهابية متورطة بجريمة النخيب بعملية امنية في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.
وقال الفارس لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت اقضية الرمادي والفلوجة والكرمة والرطبة والقائم، تمكنت خلالها اعتقال خلية ارهابية مكونة من 9 ارهابيين تابعين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الانبار: اعتقال خلية ارهابية متورطة بجريمة النخيب ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن مدير استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار العميد رائد احمد فارس، السبت، اعتقال خلية ارهابية متورطة بجريمة النخيب بعملية امنية في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.
وقال الفارس لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت اقضية الرمادي والفلوجة والكرمة والرطبة والقائم، تمكنت خلالها اعتقال خلية ارهابية مكونة من 9 ارهابيين تابعين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الانبار: اعتقال خلية ارهابية متورطة بجريمة النخيب ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الانبار: اعتقال خلية ارهابية متورطة بجريمة النخيب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).