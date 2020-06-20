استخبارات الانبار: اعتقال خلية ارهابية متورطة بجريمة النخيب 

2020/06/20 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار العميد رائد احمد فارس، السبت، اعتقال خلية ارهابية متورطة بجريمة النخيب بعملية امنية في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.وقال الفارس لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت اقضية الرمادي والفلوجة والكرمة والرطبة والقائم، تمكنت خلالها اعتقال خلية ارهابية مكونة من 9 ارهابيين تابعين […]

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