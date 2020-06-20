بسبب تصريحاته.. عقوبة محتملة على بيكيه

2020/06/20 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أدلى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، جيرارد بيكيه، بتصريحات قد يعاقب عليها بالأسابيع القليلة المقبلة عن ريال مدريد بعد انتهاء مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني.وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن “تلك التصريحات قد يتم فهمها أنها تشكيك في نزاهة لجنة التحكيم وافتقارها إلى الحياد”.وأوضحت انه “إذا تم تقديم شكوى إلى […]

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