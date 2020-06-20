2020/06/20 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تبحث مع علاوي الأزمة الاقتصادية وقانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تبحث مع علاوي الأزمة الاقتصادية وقانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).