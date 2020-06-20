ذي قار ..اجراءات مشددة بعد ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا

2020/06/20 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار فرضت خلية الازمة في محافظة ذي قار، اليوم السبت، حظر تجوال شامل وتعطيل الدوام في كافة الدوائر بعد ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا.وقال رئيس الخلية محافظ ذي قار، ناظم حميد الوائلي، في بيان، انه" بالنظر لاستمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا بين أبناء المحافظة، نتيجةً لعدم الالتزام بالعلاج الوحيد لهذا الوباء الخطير، والمتمثل بتطبيق شروط السلامة في التباعد الاجتماعي، وارتداء مستلزمات الوقاية، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، وهو ما أدى الى تفشيه في عموم مدن وقصبات محافظتنا للأسف الشديد".واضاف و"من اجل الحفاظ على أرواحكم والسيطرة في مواجهة هذا الوباء الفتاك، وبما يتناسب مع إمكانات المؤسسة الصحية، الفنية واللوجستية والبشرية، والتي بدأت تواجه الآن ضغطاً كبيراً بسبب الإعداد الكبيرة للحالات المصابة الراقدة ووصول مستشفى الحسين لطاقته الاستيعابية القصوى، وتزايد حالات الإصابة المسجلة بين الكوادر الطبية والتمريضية، التي تقف في خط الصد الأول لمواجهة الوباء، ،واستشهاد عدد منهم رحمهم الله، وتضاعف الاستهلاك في كميات الأوكسجين الطبي، والعلاج المخصص للمرضى بشكل كبير جداً، فضلاً عن حالة الإرباك والفوضى الناتجة عن هذا تقرر ما يلي:١- فرض حظر تام وشامل للتجوال للعجلات والإفراد وتعطيل دوام الدوائر كافة، ومنع وإغلاق جميع الأنشطة التجارية والرياضية والاجتماعية، باستثناء ألأقسام الخدمية لدوائر وزارة البلديات والكوادر الصحية والأمنية، و أسواق بيع الأغذية، والعجلات الناقلة لها وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٠ وحتى أشعار أخر.2- على مديرية شرطة ذي قار والمنشأت، ومديرية مرور ذي قار، والدوائر الأمنية بمختلف صنوفها، ان تتحمل مسؤوليتها في تطبيق هذا القرار على الجميع، والنزول إلى الشوارع وإغلاق الطرق الداخلية والخارجية فوراً، ومحاسبة المخالفين واحتجاز عجلاتهم .3- تتحمل كل جهة أو أفراد المسؤولية القانونية كاملةً في حال ضبط قيامها بأي تجمع اجتماعي أو رياضي، أو ثقافي، وفقاً لقانون العقوبات النافذ.كما ناشد الوائيل الجميع" بضرورة الالتزام بذلك طوعياً ،والتعاون مع الأجهزة الأمنية من اجل تطبيق هذا القرار، حفاظاً على أرواحهم وأرواح أحبتهم، ومنع عدم انهيار المؤسسة الصحية".

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