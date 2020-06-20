2020/06/20 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت أنها صرفت الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي 2020.وقال الناطق الرسمي للوزارة، محمد حنون، في بيان نقله عن الوزير علاء الجبوري إن “ملاكات الوزارة في بغداد والمحافظات وزعت الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي 2020″، لافتاً إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن صرف الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن صرف الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).