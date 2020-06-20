الدفاع التركية تؤكد تدمير أكثر من 700 موقع لعناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/06/20 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية الاستمرار بتدمير مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بيان، إن القوات التركية المشاركة بعملية مخلب النمر العسكرية قصفت أكثر من سبعمئة هدفا لعناصر البي كه كه، مشيرا الى اقتحام أوكار ومخابئ عناصر حزب العمال الكردستاني والسيطرة على مئة وخمسين موقعا وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة وقصف أكثر من سبعمئة هدف شمالي العراق.

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