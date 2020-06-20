رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس اقليم كردستان

2020/06/20 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - العراق

بيان من حزب العمال الكردستاني

ضاعفت الدولة التركية المحتلة من هجمات الحرب والإبادة الجماعية على شعوب المنطقة منذ 14 حزيران/يونيو 2020، قصفت الدولة التركية الفاشية المحتلة بعشرات الطائرات الحربية مخيم مخمور للاجئين وجب

بغداد اليوم- بغداد

وضعت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت (20 حزيران 2020)، شرطاً امام الحكومة مقابل السماح بالاقتراض لسد العجز المالي.

وقال مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحض

بغداد اليوم- متابعة

قالت مصادر لوكالة ’’رويترز’’ إن ارتفاعات في وقت مبكر من جلسة تداول للنفط أتت بعد تعهد العراق وكازاخستان خلال اجتماع للجنة منظمة "أوبك +" بالامتثال بشكل أفضل بشأن خفض إنتاجها النفطي.



ويعني هذا أن

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