بعد قرارات مشددة.. صحة كردستان: كورونا تفشى في السليمانية والوفيات والاصابات بتصاعد مستمر

2020/06/20 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في اقليم كردستان، محمد قادر، السبت (20 حزيران 2020)، أن فيروس كورونا تفشى في جميع مناطق السليمانية.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "السليمانية تسجل أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن تسجيل اعداد غير قليلة من الوفيات، بالاضافة إلى اصابات كبيرة في الكوادر الطبية، وهذا يعني ان الفيروس قد تفشى في عموم المحافظة".

واضاف أن "العلاجات الحالية التي تقدم للمرضى معتمدة من منظمة الصحة العالمية ولايوجد لقاح أو علاج فعال يقضي على الفيروس بشكل نهائي".

وأشار قادر إلى أن "ما قامت به الحكومات المحلية في أربيل والسليمانية من إجراءات جديدة ستسهم بتخفيف التجمعات ونتوقع تقلص عدد الإصابات إذا التزم المواطن بإجراءات الوقاية الصحية"، محذرا من "فقدان السيطرة وحصول كارثة صحية في الايام المقبلة خصوصا بعد وجود زيادة في إصابات ووفيات الكوادر الطبية".

وفي وقت سابق، اعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في السليمانية، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة اسبوع.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في السليمانية اصدرت قرارت عديدة لمواجهة الفيروس من بينها تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع في المحافظة.

واضاف (مراسلنا)، أن اللجنة قررت ايضا اغلاق المساجد، ومراكز السباحة والكافيهات والمقاهي، وصالونات التجميل والقاعات الرياضية ومراكز المساج، فضلا عن منع الدخول الى المحافظة.

وتابع أن اللجنة وجهت باجبار جميع العاملين في الأسواق بارتداء لوازام الوقاية، واغلاق الأماكن السياحية من المصايف والحدائق العامة.

وكان المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي، أكد الجمعة (19 حزيران 2020)، أن الوضع في المدينة خطير جدا وينذر بكارثة على المواطنين وأعداد الإصابات والوفيات في تزايد يومي.

وقال نقشبندي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المستشفيات أصبحت ممتلئة بالمصابين ونحذر أصحاب الأمراض الاعتيادية من مراجعة المستشفيات في الوقت الحالي".

وأضاف أنه "هناك نقصا في مادة بلازما الدم من المتعافين ووجهنا نداءات بهذا الخصوص لمن تعافى ومضى عليه 14 يوما أن يقوم بالتبرع، فالوضع خطير ويتطلب جهودا أكبر من كل الجهات وسنباشر بعزل المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بصورة كبيرة".

وأشار نقشبندي إلى أن "الالتزام محدود لغاية الآن فماتزال التجمعات والازدحامات واللامبالاة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ونحن حذرنا مرارا وتكرارا بأن الأوضاع سيئة جدا ولكن دون جدوى".

وبين أن "صحة المحافظة تجري يوميا مئات المسحات للملامسين ومن تظهر عليهم أعراض الفيروس والكادر الطبي يقوم بجهود جبارة ولكن يتطلب المساعدة من المواطنين في وقاية انفسهم".

وحذرت إدارة محافظة السليمانية المواطنين من مجموعة من المناطق والأماكن في عدم ارتيادها بكثرة وذلك لآن الفيروس منتشر بها بصورة كبيرة جدا بينها سوق العملة والمناطق القريبة من مستشفيات العزل الخاصة بكورونا.

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