بالصور.. تظاهرة غاضبة في دهوك رفضا للضربات التركية المستمرة

2020/06/20 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسلنا في محافظة دهوك، الحدودية مع تركيا، اليوم السبت، بخروج تظاهرة غاضبة ضد الضربات التركية...





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