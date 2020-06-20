حركة النجباء العراقية تطالب بإخراج جميع القوّات الأجنبية

2020/06/20 | 17:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت حركة النجباء الحكومة العراقية بالمباشرة بإخراج جميع القوّات الأجنبية وإغلاق أيّ قاعدة موجودة ضمن الحدود العراقية....

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