إصابة لاعب بزجاجة قادمة من المدرجات الفارغة!

2020/06/20 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تعرض السنغالي دمبا با، مهاجم فريق اسطنبول باشاك شهير، إلى إصابة في الساق إثر إلقاء زجاجة ماء نحوه، ولكن الغريب في الأمر أن تلك الزجاجة تم إلقاؤها من المدرجات الخاوية، حيث تلعب مباريات الدوري التركي دون جمهور.

وجاءت إصابة المهاجم السنغالي أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء بعد استبداله أثناء المباراة، فيما قالت الشرطة التي فشلت في تأمين الملاعب وتسببت في تلك الإصابة بشكل غير مباشر، إنها ستبحث عمن قام بهذا الجرم وإنها ستلقي القبض عليه بعد تسلله إلى المدرجات.

ومن حسن حظ دمبا با صاحب الـ 35 عامًا أن الإصابة كانت طفيفة، حيث أكد أوكان بوروك مدرب باشاك شهير، أن اللاعب تلقى المساعدة فورًا وهو بخير.

وعزز اسطنبول باشاك شهير صدارته للدوري التركي بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف على مضيفه أنقرة جوجو، أمس الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب وتجمد رصيد أنقرة جوجو عند 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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