استشهاد واصابة 4 مقاتلين من الحشد الشعبي بانفجار جنوب شرق صلاح الدين

2020/06/20 | 17:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..استشهد مقاتل باللواء 21 في الحشد الشعبي، فيما أصيب ثلاثة آخرون، السبت، اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة دورية استطلاع للواء 21 بالحشد الشعبي في منطقة العيث جنوب شرق صلاح الدين اثناء تأديتها الواجب، ما اسفر […]

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