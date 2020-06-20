السعودية تلغي حظر التجول وتسمح بعودة الأنشطة الاقتصادية

2020/06/20 | 17:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر رفع منع التجول بشكل كامل، اعتبارا من صباح الغد، في جميع مناطق ومدن المملكة، وذلك عقب أشهر من فرض حظر التجول في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وذكر بيان للوزارة أنه “صدرت الموافقة على الآتي: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من […]

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