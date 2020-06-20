السليمانية تسجل 5 حالات وفاة بكورونا في يوم وتعافي 12 مصابا بدهوك

2020/06/20 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السليمانية الى خمس حالات

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