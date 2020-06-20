كورونا “المرحلة الخطيرة”: استقالات جماعية لأطباء،، بغداد تفكر بطوارىء الحرب و”أفيفافير” يضيع في التصريحات!

2020/06/20 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قدمت منظمة الصحة العالمية، ملخصاً جديداً عن مستجدات انتشار وباء كورونا في العالم من عبور البرازيل حافة المليون إصابة.وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسو من أن الجائحة دخلت “مرحلة جديدة وخطيرة” مع ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم، مشيراً الى ان إصابات يوم الخميس الماضي – 150 ألفاً – […]

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