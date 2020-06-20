“ملالا يوسفزي”.. من جائزة نوبل للسلام إلى النجاح في أكسفورد

2020/06/20 | 17:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الناشطة “ملالا يوسفزي”، الحائزة على جائزة “نوبل للسلام”، على صفحتها في تويتر، عدة صور احتفالاً بالتخرج من جامعة “أكسفورد”.وغرّدت “ملالا” في تويتر، «من الصعب التعبير عن فرحي وامتناني الآن، إذ حصلت على شهادة…

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