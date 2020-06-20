2020/06/20 | 17:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت مع كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كل على حدى بحسب بيانين رسميين.

ويجري رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائباه زيارة الى العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة الاقليم لوكالة شفق نيوز، ان كل من رئيس كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونائبيه شيخ جعفر شيخ مصطفى، ومصطفى سيد قادر وصلا امس الجمعة الى العاصمة بغداد.

واضاف المصدر ان الهدف من الزيارة لقاء الرئاسات الثلاث والقوى والجهات السياسية العراقية لبحث التطورات الاخيرة في اقليم كوردستان اثر القصف التركي والايراني للمناطق الحدودية اضافة لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد لنيجيرفان بارزاني على اهمية التعاون والتكاتف لتجاوز التحديات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد لنيجيرفان بارزاني على اهمية التعاون والتكاتف لتجاوز التحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).