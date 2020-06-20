الكاظمي لبارزاني: يجب حل الإشكالات السابقة وفق الدستور

2020/06/20 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني.وجرى خلال اللقاء بحث الملفات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والعمل على حل الإشكالات السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد في مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها جميع محافظات البلاد.وأكد رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، على أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة كورونا.وتم التأكيد على أن التحديات التي يواجهها البلد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها والعبور بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يمضي به، من أجل بناء عراق آمن ومستقر وموحد.

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