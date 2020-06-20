ذي قار تسجل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و 48 اصابة مؤكدة خلال 24 ساعة

2020/06/20 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اعلن مصدر في دائرة صحة ذي قار تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و 48 اصابة مؤكدة خلال 24 ساعة.

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