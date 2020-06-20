المالية النيابية تكشف عن سرقة 190 مليار دينار من منفذ واحد شهريا

2020/06/20 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة المالية النيابية، السبت، عن سرقة 190 مليار دينار شهريا من احد المنافذ البرية.وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “احد المنافذ الحدودية تصل وارداته إلى 199 مليار دينار شهريا حيث تتسلم الحكومة 9 مليارات دينار عراقي فقط”، لافتا إلى إن “190 مليار دينار يقسم بين […]

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