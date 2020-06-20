العالم ينتظر الكسوف الحلقي والعراق “ينفرد” بجزء من الظاهرة: محافظات “نصف مظلمة” نهارًا.. تعرف على الموعد وطرق المشاهدة

2020/06/20 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر عدة مناطق من العالم، الكسوف الحلقي للشمس، والذي سيجعلها تبدو بشكل حلقة حمراء، فيما ينفرد العراق حيث يظهر الكسوف “جزئيًا” وليس حلقيًا.ويبدأ الكسوف في العراق الساعة 7:28 صباحاً بتوقيت بغداد وذروته في الساعة 8:35 صباحاً، ويحجب 44.61% من الشمس، فيما ينتهي الكسوف في الساعة 9:50 صباحاً، بحسب المعلومات التي […]

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