روسيا والصين تحذران من نتائج قرار وكالة الطاقة الذرية الأخير حول إيران

2020/06/20 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت روسيا والصين رفضهما لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير حول إيران، وحذرتا من نتائجه.وقال ممثل روسيا لدى الوكالة ميخائيل اوليانوف، ان بلاده والصين رفضتا القرار، وإن موسكو تعتبره يعقد الاوضاع اكثر.واضاف اوليانوف ان بلاده تدعو لايجاد حل سريع بين طهران والوكالة الدولية، وحذر في الوقت نفسه من ان القرار قد […]

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