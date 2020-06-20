الصدر يقرر اغلاق مرقد المرجع محمد الصدر هذا العام

2020/06/20 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

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بغداد اليوم - بغداد

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، السبت، الحكومة العراقية لحماية الحدود والسيادة لمنع تكرار الاعتدءات التركية.

وقال الحداد في بيان، إنه "على الحكومة التركية إيقاف القصف على المناطق الحدودية في أقل

بغداد اليوم-بغداد

أصدر المكتب الاعلامي لئريس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020) بيانا يكشف تفاصيل لقاء الاخير مع رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير "استقبل رئيس

بغداد اليوم - بغداد

أصدر حزب العمال الكردستاني، السبت (20 حزيران 2020)، بيانا بشأن الضربات التركية شمال العراق.

وقال الحزب في بيان، "ضاعفت الدولة التركية المحتلة من هجمات الحرب والإبادة الجماعية على شعوب المنطقة منذ 14 حزيران/يون

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