2020/06/20 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، السبت، الحكومة العراقية لحماية الحدود والسيادة لمنع تكرار الاعتدءات التركية.

وقال الحداد في بيان، إنه "على الحكومة التركية إيقاف القصف على المناطق الحدودية في أقليم كردستان العراق الذي تسبب بأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وأدى إلى الذعر والخوف بين المواطنين المدنيين الساكنين في تلك المناطق"، معتبرا هذه العمليات العسكرية ضد حزب العمال داخل أراضي الأقليم "إنتهاك للسيادة وتجاوز على الاتفاقيات والمواثيق الدولية بين دول الجوار".

وأضاف، أن "إستمرار التدخلات العسكرية التركية في أراضي أقليم كردستان العراق سيزيد من توترات المنطقة ويؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين الجارين"، داعيا الحكومة العراقية الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات، وحماية الحدود والسيادة العراقية".

ودعا الجانب التركي الى "إيقاف جميع العمليات العسكرية فوراً ، وحل مشاكلها مع معارضيها بالحوار الجاد بما يؤمن الإستقرار في المنطقة وعدم الاستخفاف بأرواح المدنيين الأبرياء وإحترام السيادة العراقية".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - النجف

بغداد اليوم-بغداد

أصدر المكتب الاعلامي لئريس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020) بيانا يكشف تفاصيل لقاء الاخير مع رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير "استقبل رئيس

بغداد اليوم - بغداد

أصدر حزب العمال الكردستاني، السبت (20 حزيران 2020)، بيانا بشأن الضربات التركية شمال العراق.

وقال الحزب في بيان، "ضاعفت الدولة التركية المحتلة من هجمات الحرب والإبادة الجماعية على شعوب المنطقة منذ 14 حزيران/يون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحداد يدعو الحكومة العراقية لحماية الحدود والسيادة لمنع تكرار الاعتدءات التركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحداد يدعو الحكومة العراقية لحماية الحدود والسيادة لمنع تكرار الاعتدءات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).