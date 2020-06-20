بيان من مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل لقائه مع بارزاني

2020/06/20 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر المكتب الاعلامي لئريس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020) بيانا يكشف تفاصيل لقاء الاخير مع رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير "استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".

واضاف، أن "بحث الملفات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والعمل على حل الإشكالات السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد في مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها جميع محافظات البلاد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفقا للبيان، "أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة كورونا".

وأردف مكتب رئيس الوزراء "وتم التأكيد على أن التحديات التي يواجهها البلد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها والعبور بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يمضي به، من أجل بناء عراق آمن ومستقر وموحد".

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