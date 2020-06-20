2020/06/20 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يناقش بارزاني بشأن حل الازمة الإقتصادية ومواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يناقش بارزاني بشأن حل الازمة الإقتصادية ومواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).