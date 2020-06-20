ماذا يحدث للطعام في أفران الميكروويف؟

2020/06/20 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن أنطون ياستربتسيف، خبير البيئة، أنه على الرغم من أن افران الميكروويف تخدم البشر منذ فترة طويلة، إلا أن الأوهام لا تزال مرتبطة بها.فماذا يحصل للطعام في هذه الأفران؟ يقول الخبير، تستخدم أفران الميكروويف في الحياة اليومية منذ ستينيات القرن الماضي وانتشر استخدامها على نطاق واسع في العقود القليلة الماضية.ولكن مع […]

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