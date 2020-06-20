وزير المالية يؤشر على مقترح مهم طرح خلال اجتماعه باللجنة المالية.. ويؤكد الاسراع بتحقيقه

2020/06/20 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشترطت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تقديم الحكومة ورقة الاصلاح المالي خلال 60 يومًا مقابل السماح بالاقتراض الداخلي والخارجي، فيما اعتبر وزير المالية علي علاوي أن اقتراح تقديم الورقة الاصلاحية مهمة جدًا وستعمل عليها الحكومة باقصى سرعة.وقال مجلس النواب في بيان، إن “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور عدد من […]

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