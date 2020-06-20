استشهاد واصابة اربعة مقاتلين في الحشد بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرق صلاح الدين

2020/06/20 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز استشهد مقاتل باللواء 21 في الحشد الشعبي، فيما أصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب شرق صلاح الدين.وذكر الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة دورية استطلاع للواء 21 بالحشد الشعبي في منطقة العيث جنوب شرق صلاح الدين اثناء تأديتها الواجب، […]

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