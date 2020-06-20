السيسي يدلي بتصريح خطير عن التدخل العسكري في ليبيا

2020/06/20 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له الشرعية الدولية، مشيرا إلى أنه يعتز بما وصلت إليه قوات الجيش المصري من نظم تسليح.وأضاف الرئيس المصري خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية: “سيكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على […]

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