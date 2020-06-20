الكاظمي يدخل خط السياسة.. كتلة جديدة لمنافسة العبادي والصدر

2020/06/20 | 18:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي بات يعرف أن البقاء في السلطة من دون دعمٍ سياسي، لذلك يتوجه إلى تشكيل كتلة سياسية للحصول على الولاية الثانية وإزاحة كتلة “#النصر برئاسة #حيدر_العبادي، والاستفادة من تراجع دور…

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