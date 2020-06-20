بينهم دبلوماسيون.. إصابة موظفين بالسفارة الأميركية في كابل بكورونا

2020/06/20 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إصابة عدد من موظفيها في سفارتها بالعاصمة الأفغانية كابل بفيروس كورونا، وأن من بين المصابين دبلوماسيون ومتعاقدون وموظفين محليين.ولم يشر بيان الوزارة إلى عدد المصابين، لكن مسؤولا في السفارة في كابل، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، قال إن ما يقرب من 20 شخصا، معظمهم من الجوركا النيباليين، الذين يتولون أمن السفارة، أصيبوا بالمرض.وأعلنت وزارة الخارجية تطهير المباني في السفارة الأميركية "لمنع المزيد من التفشي". وأضافت الوزارة أن "السفارة تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من انتشار كوفيد-19".وقال المسؤول، إن الموظفين المصابين يخضعون للعزل داخل السفارة، في الوقت الذي خضع فيه بقية العاملين للفحص، وتم إبلاغهم بإمكانية تطبيق تدابير عزل أكثر صرامة.وسجلت أفغانستان 28424 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.تشير منظمات الإغاثة الدولية التي تراقب انتشار الوباء في البلاد إن الأرقام أعلى بكثير بسبب نقص أدوات الاختبار وكذلك الوصول إلى الاختبارات.كما أعربت هذه المنظمات عن مخاوفها من تفشي المرض في جميع أنحاء البلاد مع عودة ما يقرب من 300 ألف أفغاني من إيران، البلد الأكثر تضررا في المنطقة. وسجلت إيران أكثر من 200 ألف حالة إصابة و9392 حالة وفاة.وأجرت السلطات الأفغانية عددا محدودا من الفحوصات للأفغان الذين عادوا من إيران قبل أن ينتشروا عبر البلاد إلى منازلهم.وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، من أن أفغانستان باتت على شفا كارثة إنسانية لأن الحكومة لا تملك القدرة حتى على اختبار 80 بالمائة من حالات فيروس كورونا.وطالت الإصابات بفيروس كورونا أيضا قوة الناتو، التي أعلنت عن إصابة عدد من جنودها.

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