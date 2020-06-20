بالوثيقة ..نجل عضو بمجلس الانبار متهم بترويج معاملات مزورة لشهداء وجرحى

2020/06/20 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار

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