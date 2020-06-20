قانوني: تركيا اخترقت القانون الدولي بضرب العراق

2020/06/20 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، أن الضربات التي نفذها الطيران التركي على قضاء سنجار خلال الايام الماضية تعد اختراقا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادة العراق.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “القصف التركي يخالف المواد ١ و ٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل دولة احترام سيادة الدولة الأخرى”، […]

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