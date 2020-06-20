الخزعلي يدعو الكاظمي إلى التحقيق في ملف عقد تجهيز الطائرات الكورية

2020/06/20 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب فالح الخزعلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى التحقيق بصفقة فساد تجاوزت نصف مليار دولار.

وقال الخزعلي في بيان، إن ملف عقد تجهيز الطائرات الكورية فيه شبهات فساد قيمتها خمسمئة وخمسة وثمانين مليون دولار.

وأضاف أن العقد متأخر في التنفيذ والطائرات بدون استخدام وصيانة ومعرضة للاندثار، ما يعد هدراً للمال العام بشكل واضح وصريح.

ودعا الخزعلي رئيس الوزراء ولجنة النزاهة النيابية ولجنة الأمن والدفاع وهيئة النزاهة للتحقيق في ملف فساد عقد تجهيز الطائرات الكورية.

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