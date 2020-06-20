2020/06/20 | 18:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تحذر: العراقيون قد يتساقطون في الشوارع جراء كورونا خلال اسبوعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحذر: العراقيون قد يتساقطون في الشوارع جراء كورونا خلال اسبوعين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحذر: العراقيون قد يتساقطون في الشوارع جراء كورونا خلال اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).