2020/06/20 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الفتح يعزي بوفاة قائد عمليات بغداد السابق ويؤكد: فقده خسارة كبيرة للجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يعزي بوفاة قائد عمليات بغداد السابق ويؤكد: فقده خسارة كبيرة للجيش) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يعزي بوفاة قائد عمليات بغداد السابق ويؤكد: فقده خسارة كبيرة للجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).