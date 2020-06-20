2020/06/20 | 18:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ضجة واسعة تعصف بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول اخبار ومخاطبات رسمية، حول منصب مدير موانئ العراق، فيما تحدثت مصادر اعلامية عن تدخل “مسلح” دخل على خط الازمة.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” قيام وزارة النقل باعفاء مدير الموانئ العامة أثيل عبدعلي سلمان، وتكليف معاون مدير الموانئ فرحان محيسن غضب، بمنصب المدير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المد والجزر” يعصفان بمنصب مدير الموانئ: تضارب قرارات ومخاطبات “تترجى” التراجع.. وحديث عن “تنصيب بالسلاح”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المد والجزر” يعصفان بمنصب مدير الموانئ: تضارب قرارات ومخاطبات “تترجى” التراجع.. وحديث عن “تنصيب بالسلاح”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).