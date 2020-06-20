ترامب يستأنف التجمعات الانتخابية رغم تفشي فيروس كورونا

2020/06/20 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشاطه يوم السبت، عبر تجمع انتخابي محفوف بالمخاطر، بحشد عشرات الآلاف من أنصاره داخل قاعة مغلقة لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا.ويواجه ترامب أزمات عميقة وانتقادات جراء الأحداث الأخيرة التي رافقت مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، علما أن شعبيته سجلت تراجعا […]

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