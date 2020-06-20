أمطار الصيف تجرف عشرات الخيم في مخيّمات الشمال السوري

2020/06/20 | 18:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرفت مياه الأمطار الغزيرة خلال الساعات الأخيرة العشرات من خيم النازحين في المخيّمات العشوائية في الشمال السوري.وقال فريق «منسقو الاستجابة» إنّ «54 مخيّماً يقطنها أكثر من 3174 عائلة تعرضوا للضرر بفعل جراء الهطولات المطريّة…

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