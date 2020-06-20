2020/06/20 | 18:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يطالب الكاظمي بتسجل شكوى ضد تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يطالب الكاظمي بتسجل شكوى ضد تركيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يطالب الكاظمي بتسجل شكوى ضد تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).