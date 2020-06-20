مدرب الجوية: الايام المقبلة ستشهد تسمية الكادر الفني المساعد

2020/06/20 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفى مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم ايوب اوديشو، اليوم السبت، الانباء التي تحدثت عن تسمية الكادر الفني المساعد له.وبين أن "الايام القليلة المقبلة ستشهد اختياره للمدرب المساعد ومدرب اللياقة البدنية فضلا عن تسمية مدرب حراس المرمى الذين سيعملون معه في الموسم المقبل".

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