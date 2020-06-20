الصحة تعلن عن 88 حالة وفاة و 1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/20 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت ،الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.واوضحت في بيان انه تم فحص (١٠٠٢٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)،مشيرة الى تسجيل مختبراتها ( ١٨٧٠) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ٣٣٢بغداد / الكرخ ٣٠٩مدينة الطب ٣٤النجف الأشرف ٧٧االسليمانية ١٨٥أربيل ٤٠دهوك.٣كربلاء ١٠٠كركوك ٥٨ديالى ٦٣واسط ١٤٦البصرة ١٥٢ميسان ٦٢بابل.٥٤الديوانية.٨١ذي قار ٤٨الانبار.٣٤المثنى.٢٦نينوى ١٠صلاح الدين.٥٦- الشفاء: ١٠٠٦ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ٢١٩بغداد الكرخ ١٤٦مدينة الطب.١٢النجف ٦٥السليمانية.٦١اربيل .٣٠دهوك.١١كربلاء ٨٤كركوك.٥ديالى ٢واسط.١٧البصرة ١٢٠ميسان ٧٤بابل: ٥٣ذي قار.٣٠الديوانية: ٤٣الانبار.١٠المثنى.٢١نينوى: ٣-الوفيات ٨٨ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ٢٠بغداد الكرخ ٨النجف ٢السليمانية ٦اربيل .١كربلاء.٣كركوك.٣ديالى.٥واسط.٢البصرة.٣ميسان ٩بابل.٢ذي قار ٢٠المثنى.٢صلاح الدين.٢مجموع الأصابات : ٢٩٢٢٢مجموع حالات الشفاء : ١٣٢١١الراقدين الكلي: ١٤٩٩٨الراقدين في العناية المركزة: ٢٤٧مجموع الوفيات: ١٠١٣قصة حالة:واوردت في البيان ان احد المصابين باعراض الانفلونزا اكتفى بالجلوس بالبيت واخذ دواء من الصيدليات ولكن اخذت حالته تسوء يوماً بعد يوم وهو يعارض الذهاب للمستشفى حتى ساءت حالته جدا فذهب للمستشفى لكن للاسف الشديد كانت حالته متاخرة ولم يستطع الكادر الطبي اسعافه وتوفي الى رحمة الله.وختمت الوزارة بيانها بالقول : اخي المواطن الكريم يجب التوجه الى اقرب مؤسسة صحية عند الشعور باعراض الانفلونزا وخاصة الحمى والسعال الجاف وضيق النفس لكي لا تسوء حالتك وعندها لا ينفع الندم.

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